- Cyryl Kanachin jest moim synem. Właściwie, oczy są bardzo podobne. Trudno powiedzieć, czy to on - powiedziała im Walentyna Pawłowna. Zwierzyła się, iż myślała, że Cyryl wyjechał, aby zajmować się nauczaniem jogi. Od półtora roku nie kontaktował się z rodziną. - Czy on będzie walczył ze swoim narodem? Nie sądzę. Co za bezsens?! Czy naprawdę jest takim bandytą, który zaatakował obwód briański? - oświadczyła, po czym wyrzekła się syna.