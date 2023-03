Rosjanie sami zaplanowali atak. Nowa wersja incydentu w obwodzie briańskim

Bojownicy z Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego wykorzystali sytuację, najprawdopodobniej będąc świadomym tego, co planują Rosjanie. W efekcie pracownicy rosyjskich służb specjalnych byli zdezorientowani i myśleli, że akcja się rozpoczęła. Zaczęli oni nawet wspierać bojowników w działaniach informacyjnych na terenie obwodu briańskiego. To doprowadziło do sprzecznych komunikatów na temat tego, co wydarzyło się przy granicy z Ukrainą.