Generał Wiktor Sobolew, poseł do Dumy, wezwał do wypowiedzenia przez Rosję "prawdziwej wojny" Ukrainie. Uważa, że "specjalna operacja wojskowa" to już za mało. Jego słowa padły po wydarzeniach w obwodzie briańskim, które przez Władimira Putina zostały nazwane atakiem terrorystycznym.