Bitwa na polu min. Gen. Skrzypczak: Ukraina sobie nie radzi

Zaniedbano przygotowania załóg ukraińskich do pokonania pól minowych. Żołnierze, którzy się uratowali ze zniszczonych wozów, będą mieć traumę, po tym, co widzieli i szybko nie wrócą do walki - uważa gen. Waldemar Skrzypczak. Komentuje postępy z ofensywy na Zaporożu, gdzie Rosjanie coraz częściej chwalą się rozbitymi Leopardami.