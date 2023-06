Wagnerowcy siłą Łukaszenki? "Zagrożenia są dla niego jasne"

Co to wszystko oznacza dla Łukaszenki? - Białoruski dyktator ma nieźle wyszkolonych najemników, nie wiemy, w jakiej liczbie: to może być kilka-kilkanaście tysięcy. Do tego do grupy Wagnera mieliby dołączyć Białorusini. Nie ma co liczyć na swoją armię, bo jest pod dowodzeniem Rosjan. Łukaszenka liczy, że będzie miał jakąś siłę bojową oprócz sił porządkowych - wyjaśnia płk. Matysiak.