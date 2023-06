"NYT": Putin traci grunt pod nogami. "Napięta sytuacja z nieprzewidywalnymi konsekwencjami"

Wysokie poparcie społeczne jest ważnym źródłem siły Putina. Sam w sobie jest partią polityczną, zatem nie ma obaw, że jakiekolwiek gremium partyjne uznałoby za wątpliwe jego decyzje i kroki. Rosyjski przywódca zręcznie dzieli władzę między różne agencje, ministrów i bogatych biznesmenów. To gwarantowało mu, jak komentuje amerykańska gazeta, że żadna osoba ani instytucja nie wydawała się dotychczas wystarczająco silna, by go obalić.