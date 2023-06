"Die Zeit": "Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni". Łukaszenko zaciera ręce

Jak przekonuje "Die Zeit", Putin, o którym mówi się, że nie lubi Łukaszenki, wyraźnie dawał to odczuć podczas spotkań i konferencji prasowych. W każdej chwili Kreml może wysłać rosyjskie wojska i technologię wojskową do sąsiedniego kraju, aby stamtąd zaatakować północną Ukrainę lub przyjąć do siebie taktyczną broń jądrową.