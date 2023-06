CNN: 36 godzin początkiem końca Władimira Putina

Lojalny poplecznik krytykujący istotę inwazji na Ukrainę, który zajął ze swoją najemną armią rosyjskie miasto, a następnie wyruszył ze zbrojnym konwojem na Kreml, by zatrzymać się kilkaset kilometrów od Moskwy i wynegocjować zesłanie do Mińska to scenariusz absurdalny i trudny do zrozumienia.