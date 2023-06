Jewgienij Prigożyn zniknął. "Wyrok podpisany"

Co do losu samego Prigożyna, generał nie ma wątpliwości: stanie się z nim dokładnie to samo, co z innymi "zdrajcami" w oczach Władimira Putina. - Prezydent Rosji będzie chciał go potraktować metodami z KGB, FSB. Będzie chciał po prostu go zabić. Śledztwo zostało oficjalnie umorzone, ale Rosja nie rządzi się sądami. Wyroki wydawane są w inny sposób: ktoś wypada przez okno, komuś coś nagle szkodzi i czytamy o jego śmierci pewnego dnia w gazetach - twierdzi.