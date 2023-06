"Kula w czoło". Rosyjski deputowany mówi, co trzeba zrobić z Prigożynem

Jewgienij Prigożyn ostatni raz był publicznie widziany w sobotę wieczorem, kiedy opuszczał Rostów nad Donem. Wcześniej dogadał się z Alaksandrem Łukaszenką i powstrzymał swój marsz na Moskwę. W ramach porozumienia zgodnie z zapowiedziami miał udać się do Białorusi. Ale w samej Rosji nie brakuje głosów, że za to co zrobił, powinna spotkać go znacznie bardziej surowa kara.