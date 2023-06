Teraz widać, co zrobili wagnerowcy. "Na pokładzie co najmniej 10 osób" [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Niedziela to 487. dzień rosyjskiej inwazji. Coraz więcej wiadomo na temat strat w Rosji po buncie Jewgienija Prigożyna. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia wraku samolotu rosyjskich sił powietrznych Ił-22, zestrzelonego przez obronę powietrzną grupy Wagnera w okolicach Woroneża. "Na pokładzie znajdowało się co najmniej 10 osób" - podaje serwis Insider UA. Tymczasem jeden z amerykańskich urzędników w rozmowie z CNN wyraża zaskoczenie tym, jak szybko Prigożyn dogadał się i zakończył bunt. "Spodziewaliśmy się, że będzie to o wiele bardziej brutalne i krwawe" - dodał urzędnik. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.