Rośnie strach na Białorusi. "Łukaszenka nic nie może zagwarantować Prigożynowi"

Według eksperta sam Łukaszenka nie wie, co robić z Prigożynem i bardziej prawdopodobne jest, że to watażka będzie próbował wykorzystywać białoruskiego dyktatora. - Krótkoterminowo Łukaszenka zyskuje punkty, bp propaganda pokazuje go jako rozjemcę, który uratował świat od wojny jądrowej. Długoterminowo zagra to przeciwko niemu, bo stanie się jeszcze bardziej zależny od wewnętrznych procesów rosyjskich. Będzie zależał już nie tylko od Putina, ale również od Prigożyna - mówi.