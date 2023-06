Koniec reżimu Putina. Brytyjczycy już się przygotowują

Brytyjscy urzędnicy od początku brutalnej rosyjskiej inwazji w Ukrainie wskazywali, że działania Putina i jego popleczników mogą doprowadzić do gruntownych zmian na Kremlu. Bunt Prigożyna sprawił, że dyplomaci pospiesznie przygotowują się do ewentualnych rewolucji w kraju - informuje "The Times".