Prigożyn jest Putinowi jeszcze potrzebny. "Głowy teraz nie straci"

"Ci, którzy zamiast dołączyć do rosyjskich jednostek, pojadą na Białoruś do Prigożyna, nie mogą liczyć na wybaczenie" - podkreśla raport think tanku z USA. "Putin mógł aresztować dowódców Wagnera za zdradę, ale zamiast tego zaproponował ułaskawienie i integrację sił Wagnera - to pokazuje, że potrzebuje wyszkolonych i skutecznych ludzi. Putin prawdopodobnie próbuje również zakończyć proces zainicjowany przez Ministerstwo Obrony Rosji" - zaznaczono.