Putin podmieni Szojgu? "Przyznałby, że popełnił błąd"

"To oznaczałoby, że Putin poddaje się presji buntownika"

Prof. Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Uczelni Vistula mówi w rozmowie z Wirtualną Polską, że póki co trudno w ogóle rozpatrywać taki scenariusz. - To oznaczałoby, że Putin poddaje się presji buntownika, okazuje słabość większą niż podczas marszu sprawiedliwości. Jeżeli będzie jakakolwiek zmiana, to w dłuższej perspektywie - ocenia.