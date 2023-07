USA przekażą Ukrainie "zakazaną broń"? To ma pomóc w kontrofensywie [RELACJA NA ŻYWO]

Zaognia się sytuacja między Rosją, a Finlandią. MSZ Rosji ogłosiło, że fiński konsulat generalny w Petersburgu zostanie zamknięty z początkiem października. Jednocześnie wydalonych zostanie 9 fińskich dyplomatów. „Zareagujemy podobnie” - zapowiedział w czwartek premier Finlandii Petteri Orpo.

Rozpatrywane będzie podjęcie działań wobec rosyjskiej placówki generalnej w Turku, której status jest adekwatny do tej w Petersburgu - przekazał na konferencji szef fińskiego rządu.

- Dialogu jest coraz mniej, czym jestem bardzo zaniepokojony - przyznał jednocześnie Orpo. Przypomniał też, że Finlandia w obliczu rosyjskiej napaści opowiedziała się po stronie Ukrainy oraz przystąpiła do NATO. W czwartek fińskie władze zdecydowały o kolejnym 17. pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości ponad 100 mln euro; łącznie od początku wojny fińska pomoc wojskowa dla tego kraju osiągnęła wartość ok. 1,2 mld euro. - Jest do przewidzenia, że w miarę jak wojna będzie trwała, stosunków dyplomatycznych oraz innych relacji będzie mniej - podkreślił fiński premier.