Łukaszenka odleciał. Chce bronić Ukrainy przed Polską

Łukaszenka o Ukrainie i Polsce

W pewnym momencie dyktator stwierdził, że dla Białorusi i Rosji "możliwość zajęcia zachodnich terytoriów Ukrainy przez Polskę lub inne kraje zachodnie jest absolutnie nie do przyjęcia". "I rozmawialiśmy na ten temat z prezydentem Rosji. Pełne wzajemne zrozumienie. To bardzo niebezpieczna droga do eskalacji konfliktu na Ukrainie, jeśli chcą najechać terytorium Ukrainy i odzyskać terytoria 'historyczne'. To jest niedopuszczalne dla nas" - mówił białoruski dyktator, relacjonuje białoruska państwowa agencja Belta.