- Gdyby NATO, a przede wszystkim Stany Zjednoczone i ich wasale, przestało dostarczać Ukrainie broń i środki masowego rażenia, to specjalna operacja wojskowa zostałaby zakończona w ciągu zaledwie kilku miesięcy. A jeśli by teraz wstrzymali dostawy broni, to specjalna operacja zakończyłaby się w ciągu kilku dni - powiedział Miedwiediew.