Wybory w Polsce. Triumf Komisji Europejskiej [OPINIA]

Twardy kurs

Po zwycięstwie Andrzej Dudy wyborach prezydenckich w 2020 r. nastąpił powrót do polityki zagranicznej okresu Beaty Szydło i Witolda Waszczykowskiego. Trzeba przyznać, że ci obecnie europarlamentarzyści wielokrotnie dopingowali rząd do "twardego" kursu wobec Niemiec, Unii Europejskiej, Ukrainy. Ich rekomendacje były realizowane, a opinie chętnie powielane przez prawicowe media kształtujące opinię publiczną. Ta polityka zagraniczna nie przyczyniła się jednak do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych i nie wróży dobrze w wyborach samorządowych, europejskich i prezydenckich, które są przewidziane w ciągu kilkunastu następnych miesięcy.