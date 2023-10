Czechy opuszczą ONZ? Zaskakujący wpis szefowej MON

Czeska minister obrony Jana Czernochova wezwała w mediach społecznościowych, by Czechy opuściły Organizację Narodów Zjednoczonych. Miałby to być protest przeciwko rezolucji o "humanitarnym rozejmie" w Strefie Gazy, którą w piątek przyjęło Zgromadzenie Ogólne ONZ. Do wpisu minister odniósł się już premier Petr Fiala.