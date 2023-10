Czarne chmury nad Netanjahu. Krytyka się nasila

Benny Gantz, jeden z liderów opozycji i były dowódca armii izraelskiej, który zdecydował się wejść do gabinetu wojennego Netanjahu, ostro skrytykował premiera za obarczanie służb bezpieczeństwa odpowiedzialnością za początkowe fiasko. Co prawda dowódcy wywiadu wojskowego Ammanu i służb bezpieczeństwa Shin Bet przyznali się do porażki, ale nadal nie jest jasne, czy polegała ona na braku wiedzy czy niezdolności do przekonania najwyższych władz państwowych o powadze zagrożenia.