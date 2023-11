Rosja pracuje nad destabilizacją Mołdawii. Masowo ingeruje w wybory

"Manipulacja, propaganda i dezinformacja, próby zmiany rządu poprzez przemoc, cyberataki, fałszywe alarmy bombowe, próby wjazdu do kraju cudzoziemców z przeszkoleniem wojskowym w celu prowadzenia działań wywrotowych, masowe finansowanie zorganizowanej grupy przestępczej korumpującej wyborców, posłów, przywódców politycznych i kandydatów, a wszystko po to, aby skompromitować cały system demokratycznych rządów w kraju i wprowadzić go w strefę wpływów Federacji Rosyjskiej" – pisze Deschide, powołując się na dokument SIS.