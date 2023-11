Europa walczy z zabójczym żywiołem. Burza Ciaran zbiera śmiertelne żniwo

Burza Ciaran w czwartek nawiedziła północno-zachodnią Europę z ulewnymi deszczami i wiatrem dochodzącym do 200 km/h, uszkadzając domy i zmuszając szkoły do ​​zamykania i wstrzymując usług linii lotniczych i kolejowych. Żywioł zniszczył domy i pozbawił prądu ogromnej liczbie ludzi. Co najmniej siedem osób zginęło, a dziesiątki zostały ranne.