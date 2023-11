Niemcy ostrzegają: Bałtyk krok od zapaści

Z dokumentu jasno wynika, że zmiany klimatu w coraz większym stopniu wpływają na region Morza Bałtyckiego. Prowadzi to do skrócenia czasu występowania pokrywy lodowej i wzrostu temperatury wody, a w konsekwencji również nasilenia liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych. Dlatego pilnie potrzeba dalszych działań, by wzmocnić ekosystem i złagodzić skutki zmian klimatycznych - twierdzą eksperci.