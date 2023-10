Stanowcza deklaracja Scholza. "Musimy deportować więcej"

W rozmowie z magazynem "Der Spiegel" kanclerz Niemiec Olaf Scholz opisuje bardziej restrykcyjną linię swojego rządu w kwestii migracji. Jak zaznacza, Niemcy potrzebują zagranicznych pracowników i uchodźcy mają również prawo do azylu, ale "kto nie należy do jednej, ani do drugiej grupy, nie może u nas zostać". - Dlatego ograniczamy nielegalną migrację - przyjeżdża zbyt wielu - mówi.