Superpaństwo zamiast Unii Europejskiej? Nie tak prędko [OPINIA]

To jednak jeszcze nie oznacza - jak można by odnieść wrażenie, słuchając polityków PiS - że już jutro unijni urzędnicy nakażą zdjąć polskie flagi, zamkną Sejm i przeniosą jego kompetencje do Brukseli, a Andrzej Duda będzie musiał wyprowadzić się z Pałacu Prezydenckiego, gdzie zastąpi go unijny namiestnik.