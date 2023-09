Morawiecki pozujący na heroicznego obrońcę polskich granic przekracza granice żenady [OPINIA]

Polska prawica krytykując mechanizm relokacji twierdzi, że zachęca on osoby z Afryki i Bliskiego Wschodu do nielegalnej migracji do Europy, bo daje im nadzieję, że a nuż się uda zostać. Problem w tym, że "zachęty" do migracji – głód, bieda, konflikty zbrojne, przemoc, susze – są dziś i tak na tyle silne, że ludzie są gotowi ryzykować śmierć na morzu albo wyprzedanie dorobku życia, by opłacić się przemytnikom, byle tylko dotrzeć do Europy.