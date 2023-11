Czy święta wojna może być sprawiedliwa? [OPINIA]

Zniszczone miasta, utracony dobytek, śmierć ojców (i matek, a także często rodzeństwa), odebrane dzieciństwo, kalectwo bliskich - to wszytko sprawia, i to jest także zysk dla Hamasu - że w Palestyńczykach, i to nie tylko ze Strefy Gazy, wzrośnie chęć zemsty, odwetu, przekonanie, że pokój nie jest i nie powinien być możliwy. Wydarzenia w Strefie Gazy rodzą tysięcy nowych wojowników, jeśli nie Hamasu, to jakichś innych radykalnych organizacji, które nie spoczną dopóki nie zrealizują swojego celu, jakim jest zepchnięcie "Izraela do morza".