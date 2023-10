Ukraina w UE? Media o negocjacjach, padła data

"Od Lizbony do Ługańska"

Również podczas historycznego szczytu UE-Ukraina w Kijowie, padły konkretne deklaracje ws. przystąpienia Ukrainy do UE. Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock oświadczyła, że "przyszłość Ukrainy jest w Unii Europejskiej". UE to "wspólnota wolności, i wkrótce rozszerzy się ona od Lizbony do Ługańska" - dodała minister. Zapewniła, że partnerzy europejscy będą nadal wspierać Ukrainę, by jej obywatele "mogli znowu żyć w pokoju i wolności".