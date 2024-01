Napięcie między Węgrami a Ukrainą. Kilkadziesiąt kluczowych godzin [OPINIA]

Jeżeli przyjąć, że na Węgrzech uprawnionych do głosowania jest 7,7 mln osób, to frekwencja w plebiscycie wyniosła ok. 19,5 proc. Przekładając to na konkretne liczby - w wyborach parlamentarnych w 2022 r. na Fidesz-KDNP oddano nieco ponad 3 mln głosów. W uproszczeniu oznacza to, że w konsultacjach udział wzięła zaledwie około połowa wyborców Fideszu-KDNP.