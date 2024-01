Orban zmienia zdanie. Jasny komunikat ws. członkostwa Szwecji

Szwedzki wniosek o przyjęcie do NATO czeka na rozpatrzenie w węgierskim parlamencie od lata 2022 roku. Przedstawiciele rządu w Budapeszcie twierdzą, że część posłów rządzącej koalicji Fidesz-KDNP ma wątpliwości w związku z krytyką szwedzkich polityków co do stanu węgierskiej demokracji.