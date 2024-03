"Orbán postawił wszystko na jedną kartę". Trump go wykiwa? [OPINIA]

Aby lepiej ująć ten rodzaj politycznego zapatrzenia Orbána w Trumpa, warto przytoczyć opis zdjęcia ilustrującego spotkanie obu polityków. "Béketeremtők", czyli "rozjemcy". Rzecz w tym, że węgierskie elity nie tylko deklarują, ale zdają się naprawdę wierzyć w to, że powrót Trumpa do władzy przyniesie światowy pokój, a tym samym rozwiązanie problemów globalnego bezpieczeństwa. Opowieść budowana w kolejnych przemówieniach zarówno premiera, jak i szefa dyplomacji, jednoznacznie wskazuje na to, że... gdy Trump był prezydentem, to wojny w Ukrainie nie było, a na Bliskim Wschodzie panował względny spokój.