Nuclear Sharing. Siewiera apeluje

Tym samym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odniósł się do zainicjowanej przez Andrzeja Dudy dyskusji dotyczącej udziału Polski w programie. - Jeżeli byłaby taka decyzja naszych sojuszników, żeby rozlokować broń nuklearną w ramach Nuclear Sharing także i na naszym terytorium, aby umocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, to jesteśmy na to gotowi - powiedział prezydent w wywiadzie dla dziennika "Fakt".