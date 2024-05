To może być przełom w wojnie. Nowe doniesienia z USA

Ukraińskie władze od wielu miesięcy argumentują, że mają pełne prawo do atakowania obiektów na terytorium Rosji, również za pomocą uzbrojenia otrzymanego z Zachodu. Stany Zjednoczone są jednak przeciwnego zdania. Jak donosi "NYT", Waszyngton do tej pory uzależniał kolejne dostawy broni dla Ukrainy od zobowiązania Kijowa, że nie wykorzysta otrzymanego wsparcia do ataków na cele poza terytorium Ukrainy.