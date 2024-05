Zastępca szefa Sztabu Generalnego generał Szamarin zatrzymany

Aresztowanie Kuzniecowa, do którego doszło dwa dni po tym, jak Władimir Putin odsunął od kierowania resortem obrony Siergieja Szojgu, świadczy o tym, że coraz szersze kręgi zatacza najpoważniejszy od lat skandal korupcyjny w rządzie; do tej pory zatrzymano w związku z nim co najmniej pięć osób - podała agencja Reutera.