Zatarła po sobie ślady. Sensacyjne informacje o partnerce Tomasza Szmydta?

Jak informuje gazeta, Olena K. przyjechała do Polski w 2010 r. Wówczas miała paszport ukraiński. W 2015 r. wystąpiła do wojewody mazowieckiego o stały pobyt w kraju, który ma do dziś. Od kilku lat Olena już nie legitymuje się ukraińskim paszportem, a w dokumentach zaznacza, że jest bezpaństwowcem. W grudniu 2021 r., rejestrując działalność gospodarczą, oświadczyła, że nie posiada żadnego obywatelstwa.