Zaczął sypać Ziobrę. Jest komunikat prokuratury

"W lutym 2024 r. prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 2 przedstawili Tomaszowi M. zarzut popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 i 2 kk. polegającego m.in. na tym, iż działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, będąc zobowiązany do sprawowania nadzoru nad zarządzaniem, rozdysponowaniem i rozliczeniem rozdysponowanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, przekraczał swoje uprawnienia i nie dopełniał obowiązków poprzez dopuszczanie do udzielania wsparcia finansowego beneficjentom programów niespełniających warunków formalnych i merytorycznych do uzyskania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, w tym realizujących zadania niemające związku z jego celami" - czytamy w komunikacie prokuratury.