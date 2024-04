"Sikorski rozprawi się z mitami PiS". Szef MSZ przypomni w obecności prezydenta, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną

Spotkanie Duda-Sikorski

Radosław Sikorski nie będzie unikał tematu rozpoczęcia procedury wymiany ambasadorów. To temat, który w ostatnim czasie wywołał spór z Pałacem Prezydenckim. Nie będzie jednak odnosił się do propozycji Andrzeja Dudy m.in. w sprawie płacenia 3 proc. PKB na obronność przez kraje NATO, czy do zadeklarowanej przez prezydenta rzekomej gotowości do rozlokowania broni nuklearnej w Polsce, jeśli taka byłaby decyzja sojuszników.