Powtórka serialu, zero emocji, żadnych faktów. Czyli Kaczyński ponownie przed komisją [OPINIA]

Tę atawistyczną satysfakcję - bo dopiero co to zły Kaczor pomiatał nami, to teraz my możemy pomiatać Kaczorem - rozumiem. Choć nie podzielam, bo wolałbym dowiedzieć się czegoś, co byłoby dla tego "złego Kaczora" kompromitującego i przybliżyłoby - jeśli są ku temu przesłanki - do wyciągnięcia wobec niego realnej odpowiedzialności za psucie państwa.