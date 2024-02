Jak oddać ważny głos w wyborach samorządowych 2024?

Kiedy głos oddany w wyborach samorządowych jest ważny?

Kodeks wyborczy jasno określa, jak głosować, by oddany głos był uznany przez komisję wyborczą za ważny. Art. 439 KW stanowi, jak zaznaczyć wybranego kandydata w wyborach radnych w gminach liczących do 20 000 mieszkańców. W takiej sytuacji należy postawić na karcie do głosowania znak "X" w kratce, jaka znajduje się po lewej stronie obok nazwiska wybranego kandydata.