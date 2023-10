Wybory 2023. Karta do głosowania. Jak będzie wyglądać?

Jak wygląda karta wyborcza? PKW wyjaśnia

Wygląd kart wyborczych reguluje uchwała Państwowej Komisji Wyborczej. Arkusze będą miały wymiary zgodne z liczbą list kandydatów wystawionych w danym okręgu wyborczym. Co ważne - karty do głosowania w wyborach do Sejmu, Senatu, jak i karty referendalne będą jednostronne i będą miały postać jednej kartki. Jak wyjaśniła szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak w rozmowie z Polską Agencją Prasową, taka forma będzie wygodna zarówno dla wyborców, jak i komisji wyborczych liczących głosy.