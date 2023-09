Referendum 2023. Jak głosować? PKW pokazała wzór karty

Referendum w Polsce. Tak będzie wyglądać karta referendalna

Jak wskazano w Uchwale w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r., karta referendalna będzie miała format A4. Na górze arkusza zostanie umieszczony podpis "Karta do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 r.". PKW informuje również, że w prawym górnym rogu karty będą wycięte dwa otwory o średnicy 7 mm.