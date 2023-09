Referendum 2023. Konstytucja wskazuje zasady

Referendum w Polsce. "W sprawach o szczególnym znaczeniu"

Kwestię organizacji referendum ogólnokrajowego reguluje m.in. Konstytucja RP. Kiedy jest ono przeprowadzane? Jak wskazuje art. 125. pkt 1 wspomnianego aktu prawnego, głosowanie może zostać przeprowadzone "w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa". Prawo do zarządzenia referendum ogólnokrajowego ma Sejm RP (bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów) oraz Prezydent RP, za zgodą Senatu (wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów).