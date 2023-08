Kiedy referendum jest wiążące? W ten sposób Polacy podejmą decyzję

Jak informuje pkt. 3 artykułu 125 Konstytucji, "jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący". Co ważne, frekwencja w przypadku referendum jest liczona na podstawie liczby ważnych kart do głosowania, wyjętych z urn. Oznacza to, że osoby, które oddadzą pustą kartę bądź głos nieważny (np. postawią znak "X" przy dwóch wariantach odpowiedzi), zostaną wliczone do frekwencji osób biorących udział w referendum.