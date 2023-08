Wybory 2023. Kim są mężowie zaufania?

Mąż zaufania w wyborach. Jakie ma zadania?

Głównym zadaniem mężów zaufania, jest obserwacja przebiegu głosowania w lokalu wyborczym. Dodatkowo mogą oni również obserwować czynności Obwodowych Komisji Wyborczych przed otwarciem lokali, czuwać nad liczeniem głosów, obserwować sporządzenie protokołu, wnosić do niego uwagi, a także nadzorować jego przekazywanie do komisji wyższego szczebla. Mężowie zaufania mają również prawo do rejestrowania działań Obwodowych Komisji Wyborczych w zakresie przeprowadzania głosowania oraz ustalania ich wyników w danym obwodzie.