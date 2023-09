Wybory 2023. Jak sprawdzić, czy jestem na liście wyborców?

Czy jestem w rejestrze wyborców? Tak sprawdzisz dane w Centralnym Rejestrze Wyborców

W jaki sposób sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców? Można to zrobić za pośrednictwem rządowego portalu mObywatel.gov.pl. W tym celu należy zalogować się do serwisu za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej, lub potwierdzając dane w aplikacji mObywatel. By sprawdzić rejestr wyborców, po zalogowaniu należy przejść do sekcji Centralny Rejestr Wyborców, w której wyświetlone będą poszukiwane informacje.