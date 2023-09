Wybory 2023. Zaświadczenie o prawie do głosowania. "Głosuj tam, gdzie będziesz w dniu wyborów"

Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Ten dokument pozwala zagłosować w dowolnym lokalu

Wyborcy, którzy w dniu głosowania nie będą mogli oddać głosu we właściwym dla ich miejsca zameldowania obwodzie wyborczym, od 1 września mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców, rejestru wyborców lub wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Pierwsza z opcji skutkuje nabyciem jednorazowego prawa do oddania głosu w innymi, niż zwyczajowy, lokalu wyborczym. Oznacza to, że osoby dopisane do spisu wyborców będą mogli oddać głos we właściwym dla miejsca pobytu lokalu wyborczym tylko w czasie wyborów i referendum, odbywających się 15 października 2023.