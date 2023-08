Głosowanie poza miejscem zameldowania 2023. Jak dopisać się do listy wyborców?

Prawo do głosowania w wyborach parlamentarnych 2023 mają osoby ujęte w spisie wyborców. Co do zasady, udział w głosowaniu powinien odbywać się w obwodowych komisjach, obejmujących miejsce stałego zamieszkania wyborcy. Nie jest to jednak jedyne miejsce, w którym można oddać głos na kandydatów do Sejmu i Senatu. By głosować w innym mieście, należy jednak zawczasu dopełnić formalności.