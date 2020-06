Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Jaki złożyć wniosek?

Do wyborów zostało zaledwie kilka dni. Jeśli chcesz głosować w wyborach prezydenckich 2020 poza miejscem zameldowania, musisz najpierw załatwić potrzebne formalności. Należy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców lub dopisanie do spisu wyborców, ewentualnie wnioskować o wydanie zaświadczenia do głosowania poza gminą, w której jesteś zameldowany.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Jak to zrobić?

Osoby, które w dniu wyborów prezydenckich 2020, 28 czerwca, będą przebywały poza miejscem zamieszkania, mogą zagłosować w innym okręgu. Aby jednak głosować poza miejscem zameldowania, trzeba dopełnić formalności.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Masz 3 możliwości

Jeśli mieszkasz na stałe w gminie, w której nie jesteś zameldowany, a chcesz tam głosować w wyborach prezydenckich 2020, to musisz złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Wniosek możesz złożyć elektronicznie lub bezpośrednio w urzędzie gminy, w której chcesz głosować.Musisz też pamiętać, że rejestr wyborców jest stałym dokumentem, dlatego jeśli złożysz wniosek o wpisanie do rejestru i zostaniesz do niego wpisany, nie będziesz już mógł później głosować w poprzednim miejscu.

Jeśli natomiast w dniu wyborów będziesz przebywał poza gminą, w której jesteś zameldowany (może to być związane np. z wyjazdem wakacyjnym albo delegacją), a chcesz wziąć udział w wyborach 2020, możesz wnioskować o dopisanie do spisu wyborców. Masz na to czas najpóźniej do wtorku 23 czerwca. Spis wyborców dotyczy tylko najbliższych wyborów.

Jest jeszcze jedna możliwość, by głosować poza miejscem zamieszkania. Możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach prezydenckich 2020. Taki wniosek musisz złożyć najpóźniej 26 czerwca. Mając natomiast zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach 2020, będziesz mógł głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.