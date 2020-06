Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Kto może głosować w innym miejscu, niż mieszka?

Aby głosować poza miejscem zameldowania, należy złożyć albo wniosek o wpisanie do rejestru wyborców lub dopisanie do spisu wyborców. W pierwszy wniosek składamy wtedy, gdy mieszkamy w innym miejscu, niż jesteśmy zameldowani i chcemy tam właśnie zostać wpisani do rejestru wyborców, by później - w każdych kolejnych wyborach - móc tam głosować. Z kolei wniosek o dopisanie do spisu wyborców składamy, gdy w dniu wyborów będziemy przebywać tymczasowo w innym miejscu np. będziemy na wakacjach czy na delegacji, i tam będziemy chcieli zagłosować.

Jest też trzecia możliwość, by głosować poza miejscem zamieszkania, a mianowicie - uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Jest to najprostszy sposób, dzięki któremu będziemy mogli głosować w wyborach prezydenckich w dowolnym miejscu na terenie Polski lub za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania uprawnia na do głosowania poza miejscem zamieszkania. Dokument ten dostaniemy w urzędzie gminy, w której jesteśmy zameldowani. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania możemy złożyć bezpośrednio w urzędzie gminy lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Gdy dostaniemy zaświadczenie, będziemy mogli głosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju lub za granicą.